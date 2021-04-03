دراسة: لقاحات كورونا آمنة للحامل وقد تحمي الطفل

أظهرت دراسة طبية أمريكية أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليست آمنة وفعالة للنساء الحوامل والمرضعات فحسب، بل قد توفر أيضا بعض الحماية لأطفالهن.جدير بالذكر أن خطر الإصابة أو حتى الوفاة بسبب كورونا يكون أعلى أثناء الحمل، وتم الإبلاغ عن أكثر من 82 ألف إصابة بفيروس كورونا بين الحوامل و90 حالة وفاة في الولايات المتحدة حتى نهاية الشهر الماضي.وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت أن الدراسة شملت 131 امرأة، حيث تم تطعيم المشاركات بلقاحات فايزر وموديرنا، وهن 84 امرأة حامل و31 مرضعة و16 امرأة غير حامل، وتتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما، كما شملت الدراسة أيضا مرضى وباحثين في مستشفى بريجهام ومستشفى ماساتشوستس العام ومعهد "راجون".من جانبها، قالت الدكتورة كاثرين جراي، أخصائية طب الأجنة في بريجهام إن مستويات الأجسام المضادة، وهو ما نبحث عنه عند التطعيم، كانت متشابهة بين المجموعات".وأوضحت جراي أن هذه النتيجة "تشير إلى أنه حتى لو كانت المرأة مصابة، فإن الحصول على اللقاح سيؤدي إلى استجابة أقوى للأجسام المضادة"، مضيفة أن الاكتشاف الأكثر إثارة أنه تم العثور على الأجسام المضادة أيضا في دم الحبل السري وحليب الأم.وكانت الآثار الجانبية للتطعيمات خفيفة ومماثلة لتلك التي تعاني منها النساء غير الحوامل، بما في ذلك الألم في موقع الحقن بعد الجرعة الأولى وبعض آلام العضلات والصداع والحمى والقشعريرة بعد الجرعة الثانية.