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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يدين عمليات الترحيل القسري بحق المهاجرين الأفارقة

السبت 03/أبريل/2021 - 06:07 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
نيفين أشرف
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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عمليات الترحيل القسري التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة من بينهم نساء وأطفال، نظموا اعتصامًا أمام مفوضية اللاجئين في صنعاء للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقًا على يد الميليشيا في أحد مراكز الاحتجاز.

وقال «الإرياني»، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "قامت ميليشيا الحوثي الإرهابية بالاعتداء بشكل همجي على المشاركين في الاعتصام المطالب بمحاسبة المتورطين في محرقة المهاجرين الأفارقة، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، واعتقلتهم ورحلتهم قسريًا بشكل جماعي على متن دينات ورمت بهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية".

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة، بإدانة هذه الممارسات باعتبارها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وتعكس مدى استهتار ميليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.

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