محافظ بني سويف يتفقد عددا من مشروعات «حياة كريمة» في مركز ناصر

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، التي تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الكهرباء الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة طوير تمستوى الخدمات الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره.ما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفيةوتفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،واستمع لموجز عن سير العمل في المشروع الذي سيخدم أكثر من 3200 نسمة بقرية بني خليفة، ويتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، وقد تم تسليم موقع محطة الرفع للشركة المسند إليه تنفيذ المشروع وتم توريد مواسير الشبكات وجاري العمل في المشروع المقرر نهوه خلال 12 شهرًاكما تابع المحافظ سير العمل في مجمع المدارس بقرية الرياض، والذي يضم مدرسة للتعليم الأساسي" إنشاء جديد"بتكلفة تزيد عن 10 ملايين جنيه حيث تبلع المساحة الإجمالية 3330 متر تقربيا،فيما تبلغ مساحة المبني 667 متر ويتكون من دور أرضى و4 علوي وتضم 33 فصلًا دراسيًا،بالإضافة إلى المدرسة الفنية للبنات"إنشاء جديد"بتكلفة تزيد عن 11مليون جنيه تقريبًا، وتبلع مساحة المبنى الدراسي 410متر ويشمل 4 أدوار علوية بجانب دور أرضي بطاقة استيعابية 12 فصلًا دراسيا، فيما تبلغ مساحة الورش 375 متر.واستمع المحافظ لعرض موجز عن الأعمال التي تتم بقرى مركز ناصر والتي شملت:استكمال أعمال حفر سور المدرسة الابتدائية بدنديل، وجار استكمال تبطين ترعة فرع 2، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكتبي البريد بدنديل وكوم أبو خلاد، بينما تم عمل محضر المعاينة وتسليم الأرض المقترحة لإنشاء محطة رفع بقرية طنسا الملق ويتم حاليا إعداد تصميمات المشروع،في حين تواصلت أعمال تبطين ترعة 4 المتفرعة من ترعة حافظ، في الوقت الذي تم فيه رفع مجمع الخدمات والذي يشمل خدمات (بريد،تموين، تضامن،سجل مدني) داخل مقر الوحدة المحلية بالحمام، وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير والإسكان، فيما يتواصل العمل بملحق مدرسة المجمعة 1 ببني عدي، وذلك بالتوازي مع استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بأشمنت.تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى،والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة