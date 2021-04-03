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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 تشكيلات عصابية تخصصت في جرائم السرقات وخطف الحقائب بالغربية

السبت 03/أبريل/2021 - 05:36 م
الأمن
الأمن
عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في القبض على 5 تشكيلات عصابية تضم عددًا من المسجلين جنائيًا، تخصصوا فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات والدراجات النارية وخطف حقائب المارة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وملاحقة ذيولها.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، عن تشكيل عصابى مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات مُتخذين من دوائر"قسمى شرطة أول وثان طنطا- مركز شرطة المحلة- إيتاى البارود بالبحيرة" مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث، وأرشدا عن جميع المسروقات فى تلك الوقائع.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية متخذين من دوائر مراكز شرطة "المحلة، سمنود، طنطا- شبين الكوم بالمنوفية- طلخا بالدقهلية"، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث، وأرشدوا عن جميع المسروقات فى تلك الوقائع.

ونجحت جهود أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بالإكراه متخذين من دائرة مركز شرطة المحلة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث، وأرشدوا عن جميع المسروقات فى تلك الوقائع.

كما تم ضبط التشكيل الرابع مكون من 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث خطف الحقائب متخذين من دائرة قسم شرطة ثان طنطا مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث، وأرشدوا عن جميع المسروقات فى تلك الوقائع.

كما تم ضبط التشكيل الخامس مكون من 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بالإكراه متخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزة أحدهم "سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3حوادث، وأرشدوا عن جميع المسروقات فى تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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