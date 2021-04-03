الكاظمى لـ ماكرون: حريصون على تعاون وتبادل متزن مع الشركاء الدوليين

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بلاده ماضية في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، بعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد.وبحث الكاظمي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أطر العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين، ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة والاستقرار، فضلًا عن التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بمواقف العراق في هذا المجال، وجهوده التي تصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا دعم بلاده للعراق والرغبة في توسيع التعاون، لاسيما اقتصاديا ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق بمختلف القطاعات.