حمدي أحمد: قطاع الأعمال يشهد حالة من التطوير وإعادة الهيكلة

قال حمدي أحمد رئيس شركة المعمورة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن المبادرات المصرية التي أطلقتها الدولة مؤخرا لتعزيز الاقتصاد المصري من الآثار السلبية لكورونا ساهمت في خلق حالة من الاطمئنان لدى المواطن المصري، مؤكدا أن قطاع الأعمال العام يشهد اهتماما على أعلى مستوى.وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة أطلقت عدة مبادرات على مستوى القطاع السياحي والصناعي والتشييد والتعمير والتمويل وهو ما يوضح أن الدولة المصرية استفادت من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأشار أحمد إلى أن العالم يعاني من الآثار السلبية لكورونا، لافتا إلى أن هناك اهتمام بمصانع وشركات قطاع الأعمال العام في إطار عودة هذه الكيانات لمكانتها مرة أخرى حيث يتم تطوير عدد من المصانع التي تعرضت لعدم التطوير خلال العهود السابقة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.