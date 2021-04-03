العثور على جثة شاب إسكندراني بأحد شواطئ الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، على جثة ملقاة على أحد شوطئ الغردقة لشاب يدعى يوسف ناصر عبدالعال، 32 عامًا، مقيم بسيدي بشر بالإسكندرية بمنطقة الأحياء شمال المدينة، تم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد العثور على جثة شاب ملقى على أحد شواطئ منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة.وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.