باكستان تستخدم لقاح شركة «كانسينو بيولوجيكس» المضاد لكورونا بعد غد

تعتزم باكستان بعد غد الإثنين البدء في استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "ذو الجرعة الواحدة" "إيه دي5-إن سي أو في" من تطوير شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية المصنعة للقاحات.وقال مركز العمليات والقيادة الوطني حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم السبت، أنه سيتم التطعيم باللقاح المعروف تجاريًا باسم "كوفيديكا" للأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 80 عامًا، وفقًا لتعليمات من الهيئة العليا لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.وكانت باكستان قد تسلمت أول شحنة من لقاح الشركة الصينية يوم الثلاثاء الماضي، وبلغت 60 ألف جرعة لقاح.تجدر الإشارة إلى أن باكستان قد سجلت 4723 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 682 ألفا و888 حالة.كما سجلت البلاد خلال نفس الفترة 84 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و697 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 609 آلاف و691 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 58 ألفا و500.