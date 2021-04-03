بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل كهنة الإيبارشية البطريركية في اللقاء الدوري

استقبل صباح اليوم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية البطريركية في اللقاء الدوري للكهنة، وذلك بمشاركة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية.تخللت المقابلة اللقاء التكويني المستمر مع الأب أغسطينوس موريس عن سنة العائلة وفرح الحب، ولقاء رعوي مع غبطة البطريرك ونيافة الأنبا باخوم، أيضًا الاطمئنان علي الكهنة وأحوال الرعايا ومقابلة بعض أعضاء من مكتب المجلس الرعوي الإيبارشي بالقاهرة.واختتم غبطة البطريرك اللقاء بإعطاء البركة الرسولية لكل الحضور.