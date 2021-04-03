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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أحفاد إيزيس.. الطفلة «ريتاج» تطوف ميدان التحرير بالزي الفرعوني (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 04:34 م
الطفلة ريتاج
الطفلة ريتاج
حسام عسل ـ احمد التمساح ـ آية سالم
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فتاة لم يتجاوز عمرها الـ10 سنوات، كملكة متوجة ظهرت بميدان التحرير مرتدية الزي الفرعوني وعلى رأسها تاج الملكات، زُرع بداخلها حب الوطن وتاريخه بفضل والدها والذي أمسك بيدها ليبدأ معاها رحلة معرفة التاريخ من قلب الميدان، هكذا أطلت ريتاج صاحبة الـ10 سنوات احتفالا بموكب نقل المومياوات.

من أجل مصر جاء شريف والد الطفلة ريتاج لميدان التحرير للمشاركة في احتفالية نقل المومياوات، والذي قال إن هذا حدث تاريخي يشهده العالم أجمع ولابد من أن يفتخر الجميع بأنه ينتمى لمصر، مشيرا إلى أن اليوم سوف يتم نقل 22 ملكة وملك من أعظم ملوك التاريخ ويتم نقلهم لمتحف الحضارة بالفسطاط.

تابع إن كافة بلاد العالم تتابع الحدث التاريخي والذي لن يتكرر، مؤكدا على ضرورة الظهور بشكل مشرف حضاري وهو ما جعله يحضر للاحتفال هو وابنته لما يحمله الحدث من أهمية كبرى للسياحة، واختتم حديثه بأن مصر بلد العلم والتكنولوجيا والحضارة مرددا "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

الطفلة ريتاج مثل والدها، ظلت تردد "تحيا مصر"، وأكدت أنها فخورة بحضورهال هذا الحدث التاريخي وفهورة بكونها مصرية تشارك في احتفالية نقل المومياوات.

وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك على قوارب ذهبية وألعاب نارية بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع شرفيةة وذلك مساء اليوم السبت.

وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب مابين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.

ويتحرك الموكب مساء اليوم السبت من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورا بمنطقة المنيل وصولا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف يتم ترجمته لـ14 لغه.

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