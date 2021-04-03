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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ظنته «حبة البركة».. وفاة سيدة بـ«سم الفئران» ونجاة طفليها في التبين

السبت 03/أبريل/2021 - 04:34 م
جثة
جثة
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لقيت سيدة مصرعها، وأصيب طفليها بحالة تسمم، إثر تناولهم سم فئران عن طريق الخطأ، بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتم نقل الطفلين إلى المستشفى العام، لمحاولة إنقاذهما.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، أن السيدة المتوفية تدعى "م.أ"، 35 سنة، وتعاني من أعراض مرض السكر، ووصف لها أحد أقاربها تناول مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة يوميا لضبط مستوى السكر في الجسم.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة كانت تحتفظ بحبة البركة وبجانبه برطمان شبيه له بداخله سم فئران على شكل حبيبات شبيهة بحبة البركة، وعند استيقاظها تناولت مقدار ملعقة ولكن من سم الفئران بدلا من حبة البركة، وكان بجانبها أطفالها يريدون تناول نفس الشيء الذي تتناوله والدتهما فأعطتهما.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من المستشفى العام، بوصول سيدة ثلاثينية متوفية وطلفيها مصابين بتسمم، جراء تناولهم سم فئران، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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