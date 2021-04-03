القبض على لص البطاقات الائتمانية بالجيزة

كشفت مباحث الأموال العامة بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لغز سرقة بطاقتي دفع إلكتروني خاصتين بإحدى السيدات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص تم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.وردت معلومات إلى العميد مصطفي ياسين، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة ببلاغ من مديرة الأغذية والمشروعات بأحد الأندية، مقيمة بمحافظة الجيزة تفيد باكتشافها سحب مبالغ مالية من حساب والدتها بأحد البنوك من خلال استخدام بطاقتي الدفع الإلكتروني الصادرتين لها من ذات البنك في عمليات سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي.وبإجراء التحريات بقيادة العقيد مؤمن هاني، وكيل مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، وكشفت التحريات بقيادة عمرو صلاح، ضابط بالأموال العامة. واستغل المذكور طبيعة عمله لدى والدة الشاكية وتردده على مسكنها بمنطقة الزمالك بالجيزة وقيامه بمغافلتها والاستيلاء على بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصتين بها وكذا معرفته الرقم السري الخاص بهما واستخدام تلك البطاقات عقب ذلك في عمليات السحب وإعادة البطاقات مرة أخرى إليها دون علمها وقيامه بتكرار تلك العملية عدة مرات.وعقب تقنين الإجراءات تحت أشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة العميد مصطفي ياسين، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بالتصرف في تلك الأموال في سداد ديونه.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.