رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على لص البطاقات الائتمانية بالجيزة

السبت 03/أبريل/2021 - 05:35 م
القبض على لص البطاقات
القبض على لص البطاقات
طباعة
كشفت مباحث الأموال العامة بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لغز سرقة بطاقتي دفع إلكتروني خاصتين بإحدى السيدات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص تم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد مصطفي ياسين، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة ببلاغ من مديرة الأغذية والمشروعات بأحد الأندية، مقيمة بمحافظة الجيزة تفيد باكتشافها سحب مبالغ مالية من حساب والدتها بأحد البنوك من خلال استخدام بطاقتي الدفع الإلكتروني الصادرتين لها من ذات البنك في عمليات سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي.

وبإجراء التحريات بقيادة العقيد مؤمن هاني، وكيل مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، وكشفت التحريات بقيادة عمرو صلاح، ضابط بالأموال العامة. واستغل المذكور طبيعة عمله لدى والدة الشاكية وتردده على مسكنها بمنطقة الزمالك بالجيزة وقيامه بمغافلتها والاستيلاء على بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصتين بها وكذا معرفته الرقم السري الخاص بهما واستخدام تلك البطاقات عقب ذلك في عمليات السحب وإعادة البطاقات مرة أخرى إليها دون علمها وقيامه بتكرار تلك العملية عدة مرات.

وعقب تقنين الإجراءات تحت أشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة العميد مصطفي ياسين، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بالتصرف في تلك الأموال في سداد ديونه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

«المترو» ينفى غلق محطة السادات أكثر من يوم: ساعات فقط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط


الصور

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

الأكثر قراءة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«المهن الموسيقية» تنفي تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن