المناسترلي: تطوير صناعة الألومنيوم يعزز من زيادة الصادارات

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن تطوير مصنع مصر للألومنيوم في الصعيد يعزز من فرص التنمية في صعيد مصر ويبعث برسالة هامة أن الحكومة مهتمة بتنمية الصعيد.وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تعمل على تعزيز فرص الصادرات المصرية.وأوضح المناسترلي أن التنمية الصناعية في الصعيد مهمة للغاية ولها أثر اجتماعي واقتصادي لأبناء الصعيد.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.