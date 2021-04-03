تكريم زوجات الشهداء و21 أمًا مثالية في الشرقية (صور)

كرَّمت مؤسسة زهرة الناردين الخيرية لتنمية المجتمع بالشرقية، السبت، الأمهات المثاليات في احتفال حضره قيادات وزارة التضامن ووزاة الأوقاف وممثلين عن الأزهر وأعضاء البرلمان وشخصيات عامة.ووزع إبراهيم متولي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زهرة الناردين، الهدايا العينية والنقدية وشهادات التقدير والمصاحف على 21 أمًا مثالية بالشرقية من بينهن زوجة شهيد جيش، تقديرًا لدورهن في تربية أبنائهن الذين تفوقوا دراسيًا وبرزوا في الحياة العامة عبر وظائف مرموقة كضباط ومستشارين بالقضاء وأطباء ومهندسين.وأعرب إبراهيم متولي عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات على ما قدموه من عطاء ولما تحملوه من مشاق، دعمًا لهن وتأكيدًا على دورهن البارز في المجتمع.وقال «متولي»: إن هذه الاحتفالية هى الأولي بمركز أولاد صقر للأمهات المثاليات التي تقام باحترافية وبأمانة والتزام وفق قواعد صارمة تتمثل في غياب الزوج أو العائل بسبب الوفاة ما بين 15 و20 سنة، وأن تكون ناجحة في دورها بتربية الأبناء وجعلهم "مفيدون للمجتمع" عبر وظائفهم ومناصبهم التي تقلدوها رغم مشقة الحياة.قالت الدكتورة سحر عتمان عضو سابق بالبرلمان عن دائرة مشتول السوق استطعنا في زهرة الناردين أن نسعد الأمهات بتكريمهم أو لنقل الحقيقة إنهن كرمونا بحضورهن معنا، وبعضهن زوجات شهداء ومضحيات وذوات قصص بطولية.وقال حمدي عتمان، عضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، نحن حريصون علي البعد الاجتماعي، وهذا دور كل رجال الأعمال في مصر الذين أدعوهم لمراعاة البعد الإجتماعي، فالمسئولية الإجتماعية لرأس المال تفرض علينا كلنا كرجال أعمال ومن أنعم الله عليهم بالرزق الوفير أن تكون لهم بصمة في مجتمعاتهم، وهذا تكافل وتعاون أكده القرآن الكريم وسنة رسولنا، وهذا الترابط والتماسك أساس نجاح الأمم.وأكد أن مثل هذه الاحتفاليات مهمة جدًا، حيث نرفع بها شأن الأم التي ضحت من أجل أبنائها وصبرت حتي صنعت منهم رجال ونساء يخدمون مصر العظيمة التي تشرف دائمًا بابنائها، وتشرف بتلاحمهم مثل الجسد الواحد.