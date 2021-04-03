بلجيكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 55% ومعدلات دخول المستشفيات بنسبة 20%

أفاد معهد "سينسانو" للصحة العامة في بلجيكا، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفعت على مدار الأسبوع الماضي بنسبة 55% لكل 100 ألف نسمة من السكان.وذكر المعهد، في بيان نقلته صحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية على موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت، خلال الفترة بين 24 و31 مارس الماضي، متوسط 4 آلاف و700 حالة اصابة جديدة بشكل يومي؛ وهي زيادة قُدرت بحوالي 3٪ مقارنة بالأسبوع السابق، وبانخفاض ثماني نقاط مئوية عن متوسط ​​الزيادة التي استمرت سبعة أيام حتى يوم أمس الجمعة.وفي الإجمالي، بلغ عدد الحالات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بلجيكا منذ بداية الوباء 892 ألفا و585 حالة، ويعكس هذا المجموع جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا والحالات النشطة المؤكدة.وفي خلال الأسبوعين الماضيين، تم تأكيد 562.9 إصابة لكل 100 ألف ساكن، بزيادة قدرها 55٪ مقارنة بالأسبوعين السابقين. فيما سجلت بلجيكا، خلال الفترة بين 27 مارس و2 أبريل، متوسط دخول 274.6 مريضًا بالجائحة إلى المستشفى يوميًا، بزيادة قدرها 19 ٪ مقارنة بالأسبوع السابق.أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بالجائحة في بلجيكا، فقد أضاف المعهد أن البلاد سجلت، خلال الفترة من 24 إلى 30 مارس، متوسط ​​28 حالة وفاة يوميًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.8٪ مقارنة بالأسبوع السابق، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الوباء حتى الآن 23 ألفا و83 حالة.وأخيرا، أوضح المعهد أنه مع انتهاء أمس الجمعة، فإن مليونا و404 آلاف و877 شخصا في بلجيكا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس؛ بزيادة حوالي 65000 عن اليوم السابق، وهو ما يمثل 15.3٪ من السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.