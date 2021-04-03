سوريا: انفراج في أزمة المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس إنه سيكون هناك انفراج في أزمة المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع.وأضاف عرنوس أثناء جولة في محافظة حمص: "نأمل خلال أسبوع نهاية أزمة الكهرباء الحالية وعودة التيار الكهربائي إلى وضعه المقبول".وكان وزير الكهرباء السوري غسان الزامل - الذي يرافق عرنوس في جولته أطلق التعهد ذاته أمس، حين قال إن البلاد تعاني من زيادة في ساعات التقنين جراء النقص الحاصل في الغاز.يذكر أن موقع "تانكر تراكرز"، المتخصص بتعقب ناقلات النفط، ذكر أمس أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا، مشيرا إلى أن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول إلى سوريا، في حال لم يطرأ أي جديد.