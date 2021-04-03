ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 130 مليونا و373 ألفا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حول العالم إلى 130 مليونا و373 ألفا و650 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم السبت بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و840 ألفا و282 حالة.