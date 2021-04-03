جريمة غامضة.. سائق توك توك يقتل أم وطفلها بالساطور في الشارع ببني مزار

قتل سائق توك توك أم وطفلها بالساطور وقام بتمزيقهما في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا وتم نقل الجثتين للمستشفي العام وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبها وهوية المجني عليهما.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل بالشارع السابع بشرق المحطة في مركز بني مزار، بعد قيام شخص يعمل سائق توك توك جاري تحديد هويته بالتعدي علي أم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع، مستخدما آلة حادة عبارة عن ساطور ومزق جسديهما، ونتج عن ذلك وفاة الاثنين.تم نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي العام لتحديد هويتهما، وتكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لكشف غموض وملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من قهوة معروفه باسم "قلابيظو" بشرق المحطة في مدينة بني مزار، وقد نشرت سلطات الأمن عناصرها بمحيط الجريمة