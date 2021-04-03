«المهن الموسيقية» تنفي تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا

نفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا، عقب إصابته بفيروس كورونا.وقالت نادية مصطفى إن الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا مستقرة، ولا صحة لما تردد عن تدهورها.كان مهنا قد تعرض لوعكة صحية، أول أمس، وتم استدعاء الأطباء لمنزله، حسبما أعلن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ونفى نقل مهنا إلى المستشفى، وأكد أنه يتلقى العلاج في المنزل.