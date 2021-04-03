رئيس حكومة باكستان: سياساتنا لمحاربة التلوث البيئى تضمن مستقبلا مزدهرا

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم السبت إن سياسات الحكومة لمحاربة التحديات من التلوث البيئي وتغير المناخ ستضمن مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.وأضاف خان وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية أن "باكستان مستعدة لتبادل خبرات وتجاربها مع الدول الأخرى"، معربا عن حيرته حول تصريحات التي تنتقد عدم دعوة باكستان في قمة افتراضية حول المناخ سيستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدين بنهاية الشهر الجاري.وأشار إلى أن حكومته تبذل قصارى جهودها لتحقيق هدف زراعة عشرة مليارات أشجار عبر البلاد لمحاربة التحديات من التلوث البيئي وتغير المناخ.ولفت إلى أنه قدم اقتراحاته لمحاربة التحديات من التلوث البيئي وتغير المناخ خلال خطاب في قمة الأمم المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول التنوع البيولوجي على هامش الجلسة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.