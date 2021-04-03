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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يرحب برفع واشنطن العقوبات عن الجنائية الدولية

السبت 03/أبريل/2021 - 04:48 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
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رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، برفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا.

وأكد مسئول شئون الاتحاد الأوروبي الخارجية، جوزيب بوريل، في بيان نقلته قناة (الحرة) الإخبارية، أن هذه الخطوة المهمة تدل على التزام الولايات المتحدة حيال المنظومة الدولية القائمة على قواعد معينة.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورا مهما في إنصاف ضحايا بعض أفظع الجرائم في العالم، مؤكدا أن حماية حياد المحكمة الجنائية الدولية القضائي واستقلالها يعد أمرا في غاية الأهمية.

وأفاد بوريل بأن الاتحاد الأوروبي "يدعم بشكل ثابت" المحكمة و"الطابع العالمي" لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن أوروبا ستقف إلى جانب جميع الشركاء للدفاع عن المحكمة في وجه المساعي الرامية لعرقلة سير العدالة وتقويض النظام الدولي للقضاء الجنائي.

وكانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن قد أعلنت أنها ستلغي الإجراءات، في وقت تسعى لتبني نهج تعاوني أكثر حيال حلفائها.

يذكر أن الخارجية الأمريكية في عهد إدارة ترامب قد فرضت عقوبات مالية على «بنسودا»، ومسئول رفيع آخر في المحكمة، ومنعتهما من الحصول على تأشيرات بعدما فتحت المدعية تحقيقا على خلفية شبهات بارتكاب عسكريين أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان.

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