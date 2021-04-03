«شعير»: إنشاء أكبر مصنع للغزل يدعم عودة الصناعة لمكانتها العالمية

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بمدينة المحلة سيعمل على عودة صناعة الغزل والنسيج لمكانتها الذهبية مرة أخرى.وأضاف "شعير" في تصريحات لـ"الدستور" أن الدولة تدعم عودة صناعة الغزل والنسيج لعرشها مرة أخرى في إطار العمل على تنمية الصناعة المحلية، موضحا أن الصناعة المصرية تشهد حاليا حالة من التنمية والازدهار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية، تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.