رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنجلترا تقدم أكثر من 284 ألف جرعة لقاح جديدة خلال يومين

السبت 03/أبريل/2021 - 04:23 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم السبت، أنه جرى تقديم 284 ألفا و35 جرعة لقاح أخرى ضد فيروس كورونا المستجد في إنجلترا بين يومي 1 و2 أبريل الجاري.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن إجمالي الأعداد المسجلة من الذين حصلوا على اللقاح منذ 8 ديسمبر الماضي حتى أمس، بلغ 30 مليونا و791 ألفا و767 لقاحا ضد كوفيد-19.

وأضافت الهيئة أن 26 مليونا و644 ألفا و910 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بزيادة قدرها 68 ألفا و281 شخصا عن اليوم السابق، في حين أن 4 ملايين و146 ألفا و857 شخصا تلقوا الجرعة الثانية بزيادة قدرها 215 ألفا و754 شخصا عن اليوم السابق.

موضوعات متعلقة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن