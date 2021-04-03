إنجلترا تقدم أكثر من 284 ألف جرعة لقاح جديدة خلال يومين
السبت 03/أبريل/2021 - 04:23 م
ا ش اطباعة
أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم السبت، أنه جرى تقديم 284 ألفا و35 جرعة لقاح أخرى ضد فيروس كورونا المستجد في إنجلترا بين يومي 1 و2 أبريل الجاري.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن إجمالي الأعداد المسجلة من الذين حصلوا على اللقاح منذ 8 ديسمبر الماضي حتى أمس، بلغ 30 مليونا و791 ألفا و767 لقاحا ضد كوفيد-19.
وأضافت الهيئة أن 26 مليونا و644 ألفا و910 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بزيادة قدرها 68 ألفا و281 شخصا عن اليوم السابق، في حين أن 4 ملايين و146 ألفا و857 شخصا تلقوا الجرعة الثانية بزيادة قدرها 215 ألفا و754 شخصا عن اليوم السابق.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن إجمالي الأعداد المسجلة من الذين حصلوا على اللقاح منذ 8 ديسمبر الماضي حتى أمس، بلغ 30 مليونا و791 ألفا و767 لقاحا ضد كوفيد-19.
وأضافت الهيئة أن 26 مليونا و644 ألفا و910 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بزيادة قدرها 68 ألفا و281 شخصا عن اليوم السابق، في حين أن 4 ملايين و146 ألفا و857 شخصا تلقوا الجرعة الثانية بزيادة قدرها 215 ألفا و754 شخصا عن اليوم السابق.