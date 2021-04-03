5379 إصابة بفيروس كورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 5 آلاف و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في العراق إلي 868 ألفا و200 إصابة.وذكرت الصحة العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه تم تسجيل شفاء 5 آلاف و17 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 773 ألفا و232 حالة، فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفا و430 حالة.