وزير خارجية سويسرا يصل بغداد فى زيارة رسمية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف بأن وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس وصل، اليوم السبت، إلى مطار بغداد الدولي، في زيارة رسمية للبلاد.وأشارت قناة "السومرية نيوز" إلى أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد أعلنت، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية السويسرى سيعقد، غدا الأحد، لقاء ثنائيا ومؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين.