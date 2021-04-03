سوريا: لقاحات روسية وصينية تصل البلاد خلال أيام

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، اليوم السبت، أن لقاح فيروس كورونا سيصل إلى البلاد خلال أيام وسيتم إعطاؤه وفق نظام واضح.وقال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس: "إن اللقاح سيصل من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية، وهي الجهات الثلاث التي تم الإعلان سابقا عن أنها ستقدم لقاحات لسوريا".وكان السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أعلن في 24 من الشهر الماضي أن بلاده ستتسلم دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في شهر أبريل، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل ذلك بأيام أن دمشق ستتلقى خلال أسابيع أول شحنة من لقاحات "كوفيد-19" عبر برنامج "كوفاكس" العالمي.وأعلن السفير الصيني في سوريا فنج بياو- في فبراير الماضي- أن بلاده ستقدم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مساعدة للحكومة السورية.