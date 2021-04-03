«تعليم القليوبية» يحيل إدارة بنها للتحقيق بسبب فيديو

قرر ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إحالة المسئول عن احتفالية إدارة بنها للتحقيق.جاء ذلك بعد نشر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور للاحتفالية وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين العاملين بالإدارة، ويعد هذا مخالفًا لتعليمات مجلس الوزراء والتعليمات الواردة من الوزارة، كما أن هذه الاحتفالية التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي لازمت العملية التعليمية وأن هذا العمل غير تربوي نهائيًا.شدد ياسر محمود وكيل الوزارة علي اتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون مع المقصرين وأصحاب المصالح وأننا نسعي جميعًا للمحافظة علي كيان المنظومة التعليمية ونهضة التعليم بالقليوبية وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا علي سلامة أفراد المنظومة التعليمية.