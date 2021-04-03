أوكرانيا توافق على استخدام لقاح «سينوفاك» الصيني ضد كورونا

وافقت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، على استخدام لقاح "سينوفاك" الصيني ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بعد أن سجلت البلاد ارتفاعًا قياسيًا في حالات الإصابة الجديدة لليوم الثاني على التوالي.وذكرت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، أنه تم الحصول على الدفعة الأولى المتكونة من 215 ألف جرعة من «سينوفاك» في مارس الماضي، لتعزيز برنامج التطعيم الخاص بالبلاد والذي تتخلف فيه أوكرانيا عن العديد من الدول الأوروبية الأخرى.وأشارت وزارة الصحة الأوكرانية، في بيان، إلى أنه "كجزء من التطعيمات ضد كوفيد- 19، ستستخدم أوكرانيا لقاح «سينوفاك» الصيني، حيث يمكن الوثوق في لقاحات الشركة الصينية".وتشدد أوكرانيا قيود الإغلاق العام في المناطق الأكثر تضررا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومن المقرر أن تفرض العاصمة كييف إغلاقًا صارمًا اعتبارًا من 5 أبريل الجاري، مما يقيد وسائل النقل العام ويغلق جميع المدارس ورياض الأطفال.