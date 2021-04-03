«صناعة المعلومات»: مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي في إفريقيا

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: إن الحكومة تبنت خطة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الـ7 سنوات الماضية، والتي شهدت صدور قرارات حاسمة من الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر وتذليل جميع العقبات أمام الشركات العالمية للتوسع في الأسواق المصرية والإفريقية منها إصدار قانون الاستثمار الجديد.وأكد "نائب رئيس الغرفة" في تصريحات لـ"الدستور"، أن أبرز هذه الاستثمارات الأجنبية اتجهت الي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتعدين والبترول والبناء والتشيد والنقل والسياحة والبنية التحتية والرعاية الصحية، مؤكدًا علي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تحفيز وتشجيع المستثمرين للتواجد في السوق المصرية وتوفير العمالة المدربة والكوادر البشرية المطلوبة لسوق العمل.وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة التنمية في مصر وتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي تتطلب زيادة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والأمن المعلوماتي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا علي أن مصر حافظت علي مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.