«الصحة» تعلن عدة نصائح للمحافظة على المنزل خالي من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عدة نصائح للمحافظة على المنزل آمن وخالي من فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة أنه يجب التأكد من نظافة وتطهير المنزل باستمرار وغسل الأيدي بالماء والصابون.وشددت الوزارة على أنه يجب عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل يجب مراعاة التباعد الاجتماعي وتطهير الأسطح باستمرار وارتداء الكمامات، مطالبة بضرورة التبليغ فورا عن وجود حالة اشتباه إذا كان يعاني أحد أفراد الأسرة من ارتفاع في درجات الحرارة على الخط الساخن 105.