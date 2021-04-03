«العدل للدراسات»: حفل نقل المومياوات سيبهر العالم بالحضارة المصرية

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حفل نقل المومياوات يرسل رسالة عظيمة للعالم حول الحضارة المصرية.وأضاف «عادل» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحفل سيكون مبهرًا للغاية ويشهد جذب انتباه العالم نحو مصر.وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات أن حفل نقل المومياوات سيعمل على الترويج الجيد للسياحة المصرية نظرًا لأهميته الكبرى والتي تحظى بإعجاب العالم بالحضارة المصرية.ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس- نفرتاري زوجة الملك أحمس.