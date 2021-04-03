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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة واقعة استقبال مدير إدارة بنها الجديد بالطبل والمزمار للتحقيق

السبت 03/أبريل/2021 - 04:12 م
ياسر محمود، وكيل
ياسر محمود، وكيل تعليم القليوبية
كتب صلاح حسنى
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أحال ياسر محمود، وكيل تعليم القليوبية المتسبب في احتفالية إدارة بنها باستقبال المدير العام الجديد خالد جرامون بالطبل والمزمار البلدي للتحقيق إثر تداول رواد مواقع التواصل فيديو وصور من الاحتفالية وما شهدته من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين العاملين في الإدارة بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء.

وقالت المديرية، في بيان السبت، إن الاحتفالية التي وقعت الخميس الماضي وتم تداولها علي مواقع التواصل لا تمت للعملية التعليمية واصفة طريقة الاستقبال بأنها «غير تربوية».

في سياق متصل، أكد وكيل تعليم القليوبية اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون مع المقصرين وأصحاب المصالح وأننا نسعى جميعًا للمحافظة على كيان المنظومة التعليمية ونهضة التعليم بالقليوبية وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية؛ حفاظًا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية.

واستقبل العاملون في إدارة بنها التعليمية، الخميس الماضي خالد جرامون مدير عام الإدارة الجديد بالطبل والمزمار البلدي احتفالًا بتوليه المنصب عقب قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتعيينه مديرًا عامًا لإدارة بنها التعليمية.

وشهدت الإدارة أجواء احتفالية مع أول يوم لاستلامه العمل بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث كان في استقباله عبد الرحمن فتح الباب، وكيل الإدارة والقائم بأعمال مدير الادارة السابق وعدد من الموظفين.

وقام جرامون بجولة علي مكاتب الإدارة واقسامها للاطمئنان علي سير العمل والتشديد علي ضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية الخاصةةبالوقاية من فيروس كورونا المستجد

قال جرامون إن مكتبه مفتوح للجميع معلمين وأولياء أمور وطلاب؛ لحل المشاكل واجتياز المصاعب في إطار المطالب المشروعة التي لاتخالف صحيح القانون: آخر حاجه أفكر فيها هى الشؤون القانونية"، في إشارة إلى أن جولاته لا تهدف لتصيد الأخطاء، لكن معالجتها واقعيًا من أجل الخروج بمنظومة تعليمية راقية تتماشى مع سياسة الدولة والوزارة في الارتقاء بالتعليم وتطبيق النظام التعليمي الجديد في ظل الظروف الاستثثنائية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا.

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