توعية بيئية بقرى شبين القناطر ضمن مبادرة «حياة كريمة»

واصلت الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى تنفيذ مبادرة الوعي البيئي ضمن أنشطة المشاركة بتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز وشبين القناطر تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، والتى تهدف لرفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، حيث جرى تنظيم لقاء توعية بئية بقرية عرب الشعارة مركز شبين القناطر.تضمنت الفعاليات قيام فريق عمل المبادرة بفرع القاهرة الكبري لشؤون البيئة بلقاء أعضاء حملة حياة كريمة بمحافظة القليوبية وإطلاق وتدشين حملات التوعية البيئية بالمدن والقرى المستهدفة بالقليوبية.كما تضمنت أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الحث على استدامة موارد التنمية الشاملة والمستدامة سواء اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية لقرى الريف المصري، وذلك من خلال توحيد الجهود والتكاتف مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي البيئي بقرى ومدن محافظة القليوبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.كما تم التعريف بجهود وزارة البيئة ودورها في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة المحيطة من ماء وهواء وتربة.