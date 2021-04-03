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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة سوهاج يعلن مواعيد حضور الطلاب خلال شهر رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 07:15 م
مجلس جامعة سوهاج
مجلس جامعة سوهاج
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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اجتمع مجلس جامعة سوهاج اليوم، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، وذلك لمتابعة بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بحضور نواب رئيس الجامعة، أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه خلال الجلسة تم التأكد من استقبال الطلاب وانتظام حضورهم، خلال بداية الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى متابعة الجداول الدراسية للمحاضرات، وآليات بثها إلكترونيًا عبر منصات التعليم عن بعد، مشيرًا إلى تشديد المجلس على سرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

وأكد «عزيز» أنه تم التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك حرصًا علي صحة وسلامة جميع منتسبي الجامعة، مضيفًا أنه تم توفير كل احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أعمال الجلسة ناقشت أيضًا مواعيد حضور الطلاب خلال شهر رمضان المبارك، حيث تمت الموافقة على أن تبدأ المحاضرات في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، علي أن لا تزيد مدة المحاضرة عن ساعتين.

يذكر أن المجلس وافق أيضًا علي اعتماد مقترح البرنامج التدريبي الموحد للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية، ليكون علي مدار ٣ أيام، بحيث يشمل اليوم الأول دورات عن التخطيط الاستراتيجي، التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعلاقات الدولية، ويضم اليوم الثاني دورات عن الجوانب المالية والإدارية والقانونية للجامعات، بالإضافة إلى اليوم الثالث ويشمل برنامج تدريبي عن القضايا القومية ومكافحة الفساد، إدارة الأزمات والمخاطر، إلى جانب دورات عن تنمية القدرات الجامعية.

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