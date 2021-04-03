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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: إنشاء مركز للإنقاذ والغوص لتدريب الطلاب وخدمة المجتمع

السبت 03/أبريل/2021 - 04:06 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال مشاركته في دورة صقل منقذي محافظة مطروح، في مبادرة مصر بلا غرقى، التي نظمها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إن إنقاذ حياة الآخرين في البحار هو رسالة إنسانية التي يسعى إليها المنقذون في عمل تطوعي مع عمليات الإنقاذ المليئة بالمخاطر والتحديات.

وأشاد محافظ مطروح بالجهود والتضحيات الإنسانية المخلصة لغواصين مطروح خاصة في عدد من المواقف التى أثبتت مدى إخلاصهم كان أخرها الإسراع في إنقاذ غرقى حادث بحيرة كينج مريوط وإنتشال جثث الضحايا رغم الظروف الجوية ويزداد دورهم مع الأهمية الاقتصادية مع موسم الصيف السياحى بما يحققه تواجدهم بالأمان للمصطافين وبما ينعكس على تحسين وجودة الخدمات المتوفرة بشواطئ مطروح.

وأشار إلى دعم محافظة مطروح لمنقذى مطروح سواء من خلال تحديد مقر لهم وتقنين وضعهم بتكوين رابطة وعمل كارنيهات توضيح شخصية وتوفير فرص عمل لهم بشواطى مطروح الممتدة لأكثر من ٤٥٠ كم من الحمام شرقا الى السلوم غربا بالإضافة إلى التعاون مع كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح لانشاء مركز للانقاذ والغوص لتدريب الطلاب وخدمة المجتمع المحلى مع تدريب غطاسى مطروح علميًا وعمليًا.

وأكد علي التعاون مع الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بهدف توفير التدريب العلمى والعملى والعمل على أن يكون دوريًا كل عام للإستفادة من الخبرات العلمية والعملية مطالبا بأن يتم انشاء فرع للإتحاد على أرض مطروح موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعم الانشطة الرياضية بالمحافظة والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ على تعاونه وتلبية الدعوة لعقد الدورة التدريبية مرددا "إن شاء الله الصيف في مطروح هيكون بلا غرقى".

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