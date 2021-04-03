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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس شركة «سيد»: صناعة الأدوية المصرية لها مستقبل كبير

السبت 03/أبريل/2021 - 05:32 م
الدكتور عمرو جاد
الدكتور عمرو جاد
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، إن افتتاح مدينة الدواء سيساهم في دعم صناعة الأدوية المحلية.

وأضاف جاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعة الأدوية المصرية لها مستقبل كبير عقب اهتمام القيادة السياسية بها.

وأشار جاد إلى أن الدولة جادة في تنمية صناعة الأدوية كونها صناعة استراتيجية هامة لها شأن كبير للغاية.

وتعد مدينة الدواء، من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت مصر لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وتعد مدينة الدواء المصرية هذه من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأنشئت على مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية.

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