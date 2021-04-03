«الصحة»: إطلاق قوافل طبية فى 11 محافظة ضمن «حياة كريمة»
السبت 03/أبريل/2021 - 04:13 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 11 قافلة طبية في 11 محافظة يومي 3 و4 إبريل.
وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل".
وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ستكون في محافظات "البحر الأحمر- بني سويف- الدقهلية- الفيوم- القليوبية- كفر الشيخ- الوادي الجديد- الإسكندرية- أسيوط- سوهاج- الأقصر".
وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل".
وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ستكون في محافظات "البحر الأحمر- بني سويف- الدقهلية- الفيوم- القليوبية- كفر الشيخ- الوادي الجديد- الإسكندرية- أسيوط- سوهاج- الأقصر".