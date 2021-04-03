وزير التموين: 28% خصومات بمعارض «أهلا رمضان»

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة، أنه سيتم غدا الأحد، افتتاح معرض أهلًا رمضان بأرض المعارض في 4 صالات بمدينة نصر، بالإضافة إلى ٢٧ معرضا رئيسيا في الـ٢٧ محافظة، حيث يتم عرض منتجات ١٦٨ شركة من كبرى الشركات الصناعية الكبرى.وأضاف وزير التموين، خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر أنه ستشارك ٢٠ سلسلة تجارية "هايبر ماركت" في المعرض، مع وجود خصومات تصل إلى ٢٨%.