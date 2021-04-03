«غرام وإكسدام».. مسلسل إذاعي ليسرا اللوزي وياسر فرج في رمضان

تشارك الفنانة يسرا اللوزي في رمضان المقبل بمسلسل إذاعي جديد بعنوان "غرام وإكسدام" ويشاركها البطولة الفنان ياسر فرج.وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية وبه لمسة كوميدية، ويسجل كلا من يسرا اللوزي وياسر فرج حلقات المسلسل المقرر بثه طوال شهر رمضان المقبل على راديو مصر.من جهة أخرى، تشارك يسرا اللوزي أيضا في مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة وغادة عادل وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد بدير ومحمد ثروت وعدد آخر من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجي ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 15 حلقة فقط تعرض في النصف الأول من شهر رمضان.