كشف ملابسات فيديو الاعتداء على زوجين من ذوي الاحتياجات الخاصة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا تعرض زوجين "من ذوى الاحتياجات الخاصة" للتعدى بالضرب من قبل بعض الأشخاص، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول 4 أشخاص سيدة وزوجها، من ذوى الاحتياجات الخاصة، وله معلومات جنائية، وشقيق زوجها تاجر أدوات صحية ونجله.والطرف الثانى 4 أشخاص تاجر قطع غيار دراجات نارية وشقيقه، صاحب ورشة، عامل بمحل قطع غيار دراجات نارية، له معلومات جنائية، بسبب اعتقاد الأولى والثانى قيام الطرف الثانى ببيع قطع غيار لتروسيكل الثانى بسعر مرتفع.باستدعاء وسؤال الطرف الأول اتهموا الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالسب والضرب وإحداث إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتحرش اللفظى والتنمر على السيدة المذكورة.عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط ثلاثة متهمين من الطرف الثانى، وتبين إصابة أحدهم بجرح قطعى بيده.بمواجهتهم قرروا قيام السيدة وزوجها بالتعدى عليهم بالسب حال قيام الزوج بشراء قطعة غيار للتروسيكل الخاص به وقيام السيدة بإحضار باقى أفراد الطرف الأول والتشاجر معهم، مما أدى إلى حدوث الإصابات.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.