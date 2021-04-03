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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تعقد دورة تدريبية في مجالات المرأة والطفل وذوي الهمم

السبت 03/أبريل/2021 - 05:05 م
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
عمرو المزيدي
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قام قطاع حقوق الإنسان، بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عقد دورة تدريبية فى مجالات "المرأة، الطفل، ذوى الاحتياجات الخاصة"، بالإضافة لأهمية التواصل المجتمعى مع كل المواطنين.

وقد تضمنت تلك الدورات العديد من المحاور، حيث تناولت الدورات العديد من المحاور يتمثل أبرزها فيما يلى:

- التعريف بمبادئ حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية والقانون الدولى وضماناته وتفعيل دور مديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان على مستوى جهات وزارة الداخلية.

- أهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين كل العاملين بالوزارة.

- دور أجهزة إنفاذ القانون فى حماية حقوق الإنسان وصون حرياته وفق أحكام الدستور.

- مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى المؤسسات العقابية وأماكن الإحتجاز.

- مهام واختصاصات مديرى إدارات ورؤساء ووحدات حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بمديريات الأمن (أقسام، مراكز الشرطة) الإدارات العامة.

- التعريف بأهمية المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية والهدف منها.

- الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال قطاعاتها المختلفة.

- الإطار القانونى لمبدأ المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية.

- أهمية الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين خاصة "كبار السن- ذوى الإحتياجات الخاصة" فى جميع الجهات الشرطية.
- التواصل مع أطفال المدارس والفئات الأولى بالرعاية فى كل المناسبات والمشاركة فى كل الاحتفالات.
- دور قطاع حقوق الإنسان وكل إدارات وأقسام ووحدات حقوق الإنسان بكل جهات الوزارة بتوعية المواطنين بحقوقهم وتعظيم منظومة حقوق الإنسان.

وأوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية "الرسمية، منظمات المجتمع المدنى" المعنية بحقوق الإنسان التى تهدف لتقديم الخدمات المجتمعية لجميع فئات المواطنين.

واستعراض منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزارة وآلية التعامل مع تلك المنظومة.. مع الإشارة إلى أولوية الشكاوى الواردة من خلالها فى ضوء اهتمام الدولة بدعم حقوق المواطنين وفحص شكواهم خلال فترة زمنية محددة.

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