«بالشقلوب».. مسلسل إذاعي لـ بيومي فؤاد في رمضان

يسجل الفنان بيومي فؤد حلقات مسلسله الإذاعي الجديد "بالشقلوب" الذي يبث على راديو مصر خلال شهر رمضان الكريم.ويشارك بيومي فؤاد في بطولة المسلسل الإذاعي كلا من الفنان محمد علي رزق والفنانة مارتينا عادل وتدور احداثه في إطار الكوميديا والإثارة طوال الشهر الكريم.في سياق مختلف؛ يظهر بيومي فؤاد كضيف شرف من خلال دور محوري ومحرك للأحداث في مسلسل "لاختيار 2" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل."الاختيار 2" بطولة عدد كبير من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وأحمد سعيد عبدالغني وعدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد العوضي وأحمد فهمي وأشرف عبدالباقي وعدد كبير من الشباب، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي تامر مرسي.