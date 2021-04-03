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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قوافل طبية بقرى «بر بحرى» بكفرالشيخ للكشف المجانى على المواطنين

السبت 03/أبريل/2021 - 05:31 م
قوافل طبية
قوافل طبية
عمرو الشامي
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قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفرالشيخ، إنه تم إطلاق قافلة طبية مجانية بقرى بر بحرى، وتمركزها الأخير بقرية القصبة بدءا من اليوم السبت وتنتهى غدا الأحد، مشيرا إلى أن القافلة الطبية مجانية للمواطنين فى المناطق النائية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأوضح رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه سيتم توجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية.

وأضاف السنوسي أنه بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما سيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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