ضبط سلع مجهولة المصدر بمصنع لتجهيز أمعاء الحيوانات بالإسكندرية

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية، من ضبط مصنع يقوم بإعداد وتجهيز أمعاء الحيوانات بمنطقة عبد القادر لحيازته سلعا مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة.جاء ذلك خلال حملات شنتها إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة ومحمد شبو على نطاق الإدارة.كما تم التحفظ على عدد 140 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى 3500 كجم مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع التصنيع الغذائى حفاظا على صحة المواطنين.