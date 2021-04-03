وزير الرياضة: القيادة السياسية تهتم بمبادرة «مصر بلا غرقى» (فيديو)

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على المشاركة من خلال الفيديو كونفرانس في دورة صقل منقذي محافظة مطروح، في مبادرة مصر بلا غرقى، التي نظمها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لمحافظ مطروح على دعم الأنشطة الرياضية والمساعدة في نجاحها بالمحافظة.وأكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام القيادة السياسية بمبادرة مصر بلا غرقى، مما انعكس على دعم المبادرة لتكون مصر بلا غرقي، مطالبا المشاركين بأن يستفيدوا من المبادرة.