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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شباب النواب لأهالى البحيرة: حافظوا على أمانة الرئيس

السبت 03/أبريل/2021 - 07:33 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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حرصت محافظة البحيرة، وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على التقاط الصور السيلفي مع أطفال قرية علي مبارك بوادي النطرون.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لعدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة.

وأبدى وفد مجلس النواب، انبهارهم الشديد بحجم الإنشاءات الموجودة داخل مركز الشباب، مؤكدين أنه لم يكن يخطر على بال أن نجد مراكز شباب القري تضاهي في خدماتها خدمات أندية المدن.

وطالب الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة، من مسئولي مركز الشباب، ضرورة الحفاظ علي الأمانة التي استأمنهم عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلي أن تلك الأمانة هي الحفاظ علي النشء وعلي المنشآت التي أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات.

رياضة البرلمان تتفقد مراكز الشباب بالبحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة.. ورئيس اللجنة: السيسي منح الريف قبلة الحياة

وكان وفد من لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، قد تفقد عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتحسين مستوي الخدمات بالقري.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، فى تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة بإطلاق تلك المبادرة، لافتًا إلى أن اللجنة حريصة علي رصد تلك الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في عدد من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف أيضا لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا عن نتائج أعمال الزيارة.

وأوضح محمود حسين، أن الزيارة التي ستبدأ غدًا الأحد ستستمر لمدة أربعة أيام، علي أن تتم زيارة عدد من أندية محافظة الإسكندرية غدًا الأحد.

وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ زيارتها بلقاء اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، للتعرف على جهود المحافظة في دعم مراكز الشباب، وتعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون على خدمة شباب المحافظة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بزيارة عدد من مراكز الشباب بالبحيرة، وهي مركز شباب المحمودية، مركز شباب العطف، مركز شباب سيدي دمين بجناكليس، تحت الإنشاء ومركز شباب زاوية صقر والذي يقع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن اللجنة ستتوجه لمحافظة الإسكندرية في ثاني أيام الزيارة، وستلتقي الدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كما ستتفقد اللجنة عددًا من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية، برج العرب القديم، مركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج.

وتابع: "اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد استاد الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الأوليمبي ومركز شباب الأنفوشي والسيالة وسموحة والجياد".

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين، رئيس اللجنة، بكلا من النائب حسام غالي، امين سر اللجنة - درويش مرعي- حازم إمام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني- محمود توشكي، ‫وإبراهيم عبداللطيف، أمين اللجنة.

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