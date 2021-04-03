السعودية: بدء الاستعدادات لاستقبال المعتمرين فى رمضان

أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بدء الاستعدادات الخاصة باستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين.وقال مشاط، في تصريحات إعلامية مع شبكة "العربية" اليوم السبت: "وضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في رمضان".وشدد نائب وزير الحج والعمرة على تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة داخل الحرمين الشريفين، مضيفًا: "قمنا بتطعيم جميع العاملين في الحرم المكي".