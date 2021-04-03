في احتفالية حاشدة بحضور قيادات التضامن والأزهر والأوقاف.. "زهرة الناردين الخيرية" تكرم 21 أمًا مثالية بأولاد صقر

كرمت مؤسسة زهرة الناردين الخيرية لتنمية المجتمع بأولاد صقر في محافظة الشرقية الأمهات المثاليات، أمس في احتفال حاشد، حضره قيادات وزارة التضامن الإجتماعي ووزاة الأوقاف وممثلو الأزهر الشريف ورجال الأعمال وأعضاء البرلمان وعدد من الشخصيات العامة.

ووزع إبراهيم متولي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زهرة الناردين، الهدايا العينية والنقدية وشهادات التقدير والمصاحف علي 21 أم مثالية بمركز أولاد كفر، من بينهن زوجة شهيد جيش، تقديرًا لدورهن في تربية ابنائهن الذين تفوقوا دراسيًا وبرزوا في الحياة العامة عبر وظائف مرموقة كضباط ومستشارين بالقضاء وأطباء ومهندسين.

وأعرب إبراهيم متولي، عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات علي ما قدموه من عطاء ولما تحملوه من مشاق، دعمًا لهن وتأكيدًا علي دورهن البارز في المجتمع.

وقال "متولي" هذه هي الإحتفالية الأولي بمركز أولاد صقر للأمهات المثاليات التي تقام باحترافية وبأمانة والتزام وفق قواعد صارمة تتمثل في غياب الزوج أو العائل بسبب الوفاة ما بين 15 و20 سنة، وأن تكون ناجحة في دورها بتربية الأبناء وجعلهم"مفيدون للمجتمع" عبر وظائفهم ومناصبهم التي تقلدوها رغم مشقة الحياة.

وأضاف، إن رمزية هذا التكريم للأمهات المثاليات هو إحياء ذكري والدتي السيدة الفاضلة زينب محمد ابو جبهة العوضي واستكمالًا لمسيرتها المشرفة في تقديم المساعدات الإنسانية والإجتماعية والعينية والنقدية، تحت إشراف وتوجيهات وزارة التضامن الإجتماعي.

وأكد "متولي" أن هذه الإحتفالية ستتكرر سنويًا مع خطة التطوير التي تقوم بها مؤسسة زهرة الناردين، التي تشمل تدشين أول مركز طبي متكامل الخدمات بأولاد صقر في أغسطس 2022، والتوسع في فروع المؤسسة لتغطي كل المحافظات.

وقالت الدكتورة سحر عتمان، عضوة البرلمان السابقة عن دائرة مشتول السوق، إن مؤسسة زهرة الناردين الخيرية تلعب دورًا بارزًا في أولاد صقر، وهي واحدة من المؤسسات الجادة التي تملأ الوطن، ونأمل أن تكون المشاركة المجتمعية هي الهدف الأول والأساسي، فالدولة والحكومة لن تستطيع أن تقوم بالدور بمفردها، ويجب مشاركة كل فرد قادر بالمجتمع في كافة الأعمال سواء أكانت خيرية او مشروعات حكومية بمساندة من الأهالي او بمساندة من الجمعيات والمؤسسات المشهرة، فالمجتمع المصري متجانس ومتماسك يشد بعضه بعضًا، والحمد لله أننا استطعنا اليوم في مؤسسةزهرة الناردين أن نسعد الأمهات بتكريمهم أو لنقل الحقيقة أنهن كرمونا بحضورهن معنا، وبعضهن زوجات شهداء ومضحيات وذوات قصص بطولية.

وأكدت أن أعمال المؤسسة رغم أنها مشهرة حديثًا رائدة وتشمل جميع المجالات من الدعم النقدي للمستحقين إلي تعمير المساجد إلي دعم التلاميذ والطلاب المحتاجين إلي تقديم المساعدات العينية والنقدية في شهر رمضان الكريم والأعياد، وانا يشرفني أن اكون داعمة لهذه المؤسسة التي أراها مثال جيد في أعمال البر والخير.

وقال المهندس حمدي عتمان رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للإسكان والتشييد وعضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، نحن حريصون علي البعد الإجتماعي، وهذا دور كل رجال الأعمال في مصر الذين أدعوهم لمراعاة البعد الإجتماعي، فالمسئولية الإجتماعية لرأس المال تفرض علينا كلنا كرجال اعمال ومن انعم الله عليهم بالرزق الوفير أن تكون لهم بصمة في مجتمعاتهم، وهذا تكافل وتعاون اكده القرآن الكريم وسنة رسولنا، وهذا الترابط والتماسك أساس نجاح الأمم.

وأكد أن مثل هذه الإحتفاليات هامة جدًا حيث نرفع بها شأن الأم التي ضحت من أجل ابنائها وصبرت حتي صنعت منهم رجال ونساء يخدمون مصر الحبيبة العظيمة التي تشرف دائمًا بابنائها، وتشرف بتلاحمهم مثل الجسد الواحد.