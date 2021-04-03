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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة البرلمان»: حدث نقل المومياوات رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن

السبت 03/أبريل/2021 - 03:50 م
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حدث نقل المومياوات الملكية بجانب قيمته التاريخية والعالمية كحدث ضخم لم يتكرر من قبل، فإنه يؤكد للعالم أن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار وقادرة على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث العملاقة على الرغم من جائحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محمود خلال تصريحات له، أن العديد من الدول الأوروبية لن تقدر على تنظيم مثل هذا الحدث في ظل هذه الأجواء وهو ما ظهر في إلغاء العديد من الفاعليات والأنشطة بالكثير من هذه الدول، إلا أن مصر تمكنت من تنظيم وتأمين هذا الحدث أمنيا وصحيا، بل وقامت بالترويج له في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وأشار رئيس صناعة النواب إلى أن العديد من الجهات والمنظمات الأجنبية سلطت الضوء على هذا الحدث الفريد ومنها شبكة "سى إن إن" الأمريكية التي نشرت تقريرا مفصلا عن الحدث، القت فيه الضوء على استعداد مصر لموكب نقل المومياوات ملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط وغيرها من وسائل الإعلام، الأمر الذي يؤكد على ضخامة الحدث والاهتمام العالمي به.

واكد محمود أن عملية النقل سيتم ترجمتها إلى 14 لغة مختلفة، إضافة إلى أن هناك 200 مراسل دولى و500 قناة تليفزيونية ستشارك في تغطية الحدث والموكب الكبير، معربا عن ثقته في نجاح هذا الحدث الذي سيجلب العديد من المكاسب لمصر داخليا وخارجيا.

وتستعد مصر، اليوم السبت، لنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة فى موكب ملكى مهيب، حيث سيبدأ الحدث، الذي أطلق عليه اسم العرض الذهبي للفراعنة، من المتحف المصري في ميدان التحرير ثم السير على طول نهر النيل إلى الفسطاط في القاهرة القديمة، ومن المتوقع أن يتم تسليم المومياوات إلى مثواهم الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

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