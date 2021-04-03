وفاء صادق: مسلسل «ولاد ناس» مهم ومتحمسة لعرضه

تواصل الفنانة وفاء صادق تصوير دورها في مسلسل "ولاد ناس" الذي يخوض بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وقالت "وفاء" في تصريح لـ"الدستور" إن المسلسل يتضمن أحداث شيقة ومثيرة، مشيرة إلى أنه يعتبر من الدراما المهمة التي تتناول قضية شائكة تخص الأسرة المصرية، مؤكدة أنها متحمسة لعرضه ومشاهدته ومعرفة ردود أفعال الجمهور، متمنية أن يحقق المسلسل النجاح المطلوب وأن ينجح في توصيل الرسالة التي يقصدها.ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبدالحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.